الطقس غدا الأحد.. شديد البرودة وأمطار.. والحرارة في القاهرة أقل من 10

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدًا الأحد سيكون بارد نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا: فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة

أكدت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة بنسبة حدوث 50% : 60%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري وسيناء والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40%: 50%.

حالة الطقس غدًا: نشاط للرياح في هذه المنطقة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن هناك أيضا فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية على مناطق من السواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

16 نهارا و 9 ليلا

السواحل الشمالية:

17 نهارا و 11 ليلا

جنوب سيناء:

20 نهارا – 14 ليلا

شمال الصعيد:

16 نهارا – 6 ليلا

جنوب الصعيد:

17 نهارا – 8 ليلا

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