شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه نصيحة مهمة للمواطنين عن أعراض نزلات البرد وتشابهها مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة مهمة للمواطنين، بضرورة التعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: على المريض أن يقوم بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، ويراعى عدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام، وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص -إن أمكن- وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها.

وكشفت وزارة الصحة، ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لكونها حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس، ولأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة، وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات، وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى.