شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح هبوط أرضى مفاجئ بأوسيم وتغيير ماسورة صرف صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة العمليات بمحافظة الجيزة، بلاغ بحدوث هبوط أرضى مفاجئ بشارع الثورة ناصية شارع رمضان السيد، ببشتيل بنطاق مركز أوسيم، وعليه تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية ببشتيل، وتم اتخاذ اللازم بتغيير ماسورة الصرف الصحي وإصلاح ماسورة مياه الشرب والاطمئنان على أرضية البئر العمومى بعد الهبوط الأرضى وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع اي مشكلات بالمرافق لضمان تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر وبتواجد الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

وفى سياق أخر واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات المتابعة الدورية والرصد لأي أعمال بناء مخالف وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفي ذلك الإطار شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس حملات مكبرة بقيادة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس لإزالة أعمال بناء أدوار مخالفه بعقارات على مساحة 160متر بدون ترخيص بالمنطقة أمام المعهد الدينى بقرية ترسا التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحه مركز ومدينة أبو النمرس وتم تنفيذ الإزالة بمعدات وعمال المركز استكمالا لمجهودات مواجهه مخالفات البناء.