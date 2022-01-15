شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تؤكد أهمية الجرعة الثالثة التنشيطية: تعطي مناعة 90 % من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، الحرص على تناول الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا، مشددة على أنها هامة وتعطي مناعة تصل إلى 90 % من العدوى بكورونا.

فيما يلي نوع الجرعة الثالثة التنشيطة وفقا لنوع اللقاح بالجرعتين الأولى والثانية :



-سينوفارما جرعة أولى وثانية ، الجرعة الثالثة ستكون احد اللقاحات (سينوفاك -استرازنكا- فايزر مودرنا ).

-سينوفاك بجرعتيه يتلقي الجرعة التنشيطية من احد اللقاحات ( سينوفارم -استرازنكا- فايزر- مودرنا ).

-استرازنكا بالجرعة الاولي والثانية يتلقي الجرعة الثالثة من احد اللقاحين (فايزر ومودرنا).

-سبوتنك جرعة واحدة يتلقي الجرعة التنشيطية من اخد اللقاحات (فايزر ومودرنا،-اسيترازنكا ).

-جونسون جرعة واحدة يتلقي التنشيطية من احد اللقاحات (فايزر استرازنكا.. مودرنا).

-فايزر بجرعتيه الاولي والثانية يتلقي التنشيطة من لقاح من احد اللقاحين (مودرنا-استرزنكا).

-مودرنابجرعتية يتلقي التنشطية أما فايزر أو استرازنكا.