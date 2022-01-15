الزراعة تحذر من سوء الأحوال الجوية: هذه المحاصيل مهددة بالتلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس هيئة الأرصاد الجوية بمركز المناخ التابع لوزارة الزراعة، إن طقس الأسبوع الجاري يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة كما أنه من المنتظر أن يكون شديد البرودة ليلًا، بالإضافة إلى أن درجات الحرارة قد تتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية، وستشهد سقوط الأمطار على شمال سيناء والدلتا وقد تكون خفيفة على أن تكون الشبورة نهاية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أكثر مناطق تمركز الصقيع ومناطق وسط وجنوب سيناء.

ولفت شاكر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، اليوم السبت، إلى تأثر كافة أنواع المحاصيل من هذه الاجواء، حيث يؤثر الصقيع على عملية الانبساط الخاص بالتربة، موضحًا أن النسب تتفاوت بين المحاصيل خصوصًا المحاصيل الورقية.

ووجه رئيس هيئة الأرصاد بوزارة الزراعة، بضرورة خفض معدلات الري للأراضي القديمة، لتكون رية واحدة فقط في الصباح الباكر وأخرى في الليل للأراضي ذات الري الحديث.

ونوه إلى خطورة الأراضي التي تعاني من سوء تصريف للمياه، مضيفًا أن المحاصيل الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة هي البرسيم، والطماطم بداية من العقد حتى التزهير.

وأشار إلى ضروة رش بعض المركبات التي تحتوي على الطاقة والعناصر الغذائية مثل الفسفور والبوتاسيوم مع الاستعانة بالكبريت الزراعي وإمكانية تقليب سطح الأشجار للتخفيف من آثار الرياح المحملة بالأتربة؛ مضيفًا: "الأجواء الرطبة قد تسبب الصدأ الأصفر في القمح، ومرض اللفحة المتأخرة على البطاطس والطماطم، وأعفان الثمار في الفرولة".