"النصر لمصر".. رئيس شباب النواب يؤازر المنتخب الوطني في الكاميرون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

سافر الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، اليوم السبت، إلى الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر في مباراته أمام نظيره غينيا بيساو والتي ستقام في تمام الساعة 9 مساءً.

وأكد حسين، أن حزب مستقبل وطن أطلق مبادرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن لتنظيم رحلات مجانية من مشجعين بكافة المحافظات المصرية لمؤازرة المنتخب المصري في مبارياته بالكاميرون، موضحًا أن هذه هي الرحلة الثانية التي تم تنظيمها لسفر 300 من مشجعي المنتخب إلى الكاميرون.

وأعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن سعادته بهذه الروح الحماسية والاجواء الاحتفالية التي شهدها من بعثة جماهير منتخب مصر، مشيرًا إلى أنها توحي بمدى إلتفاف الجميع يد واحدة وتجمعهم علي قلب رجل واحد في مؤازرة منتخبهم ورفع اسم مصر عاليًا في كافة المحافل، متمنيًا الفوز للمنتخب الوطني قائلًا: "إن شاء الله النصر حليف منتخب مصر".​