وفد من مستشارى وزارة العدل يتفقد مركز الإصلاح بوادى النطرون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

زار وفد من مستشارى وزارة العدل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون لتفقد أوجه الرعاية المقدمة للنزلاء.

وكان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية أعلن في وقت سابق أن جهود الوزارة انطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية لتغيير مفهوم السجون لتصبح مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تعد نموذجا متفردا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية على المستويين الإقليمى والدولى وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية والتي أولت اهتماما خاصًا بالمؤسسات العقابية ووضعت السياسات والخطط.

جاء ذلك فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر برعاية رئيس الجمهورية ضمن نهج الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.