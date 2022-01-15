جثمان السفير المصري في إيطاليا يصل إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، جثمان السفير علاء رشدي سفير مصر في إيطاليا، تمهيدًا لدفنه بعد أن توفى فجر الجمعة إثر أزمة قلبية.

وأنهت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول الجثمان، والإفراج عنه عقب وصوله على متن الطائرة القادمة من العاصمة الإيطالية روما.

ونعت وزارة الخارجية المصرية، السفير علاء رشدي، وقدم وزير الخارجية سامح شكري، وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ودعوا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نعيها، إن السفير علاء رشدي كان مثالًا يُحتذى به في دماثة الخلق، ويحظى بمحبة الجميع، كما كان نموذجًا للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.