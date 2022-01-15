حدث في 8 ساعات| النائب العام يحقق في وفاة الإبراشي والقبض على حسام منوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة مشروع التجلي الأعظم بسيناء، وحبس حسام منوفي على ذمة التحقيقات في قضايا إرهاب، وبدء إنشاء 10 محطات للأتوبيس الترددي، و5 تصريحات من وزير التعليم بشأن أولى وثانية ثانوي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة "الإبراشي"

أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

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- إنشاء ساحة السلام.. السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع التجلي الأعظم بسيناء

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبل موسى وسانت كاترين.

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- حبس حسام منوفي على ذمة التحقيقات في قضايا إرهاب

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم الإخواني حسام سلام منوفي على ذمة التحقيقات في القضايا المتهم فيها بالاشتراك في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية.

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- بعد علاج الإبراشي به.. أول تعليق رسمي على استخدام "سوفالدي" لعلاج كورونا

علّق الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، والمنسق العام السابق لحملة القضاء على فيروس سي، على مدى إمكانية علاج مرضى كورونا بدواء "السوفالدي".

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- بديل الميكروباص على الدائري.. النقل: بدء إنشاء 10 محطات للأتوبيس الترددي

ذكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تطورات العمل في إنشاء خط الأتوبيس الترددي الـ "brt" على الطريق الدائري ليكون بديلا لسيارات الميكروباص.

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- ضريبة التصرفات العقارية.. الحكومة تنفي شائعة وتصدر توضيحا مهما

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم إصدار مجلس الوزراء قرارا باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.

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- امتحان ورقي وموقف طلاب المنازل.. 5 تصريحات من وزير التعليم بشأن أولى وثانية ثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات وقرارات مهمة بشأن امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام (2021 - 2022).

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الطبيب المعالج يكشف: هل خضع الإبراشي للتجارب السريرية لعلاج كورونا بالسوفالدي؟

كشف الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إعطائه دواء "السوفالدي" و"دكلانزا" لعلاجه خلال خضوعه للعزل المنزلي أواخر عام 2020.

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