مطار الأقصر يستقبل أولى رحلات شركة "أيبيريا" الإسبانية من مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار الأقصر الدولي، أولى الرحلات المباشرة لشركة "أيبيريا" الإسبانية، قادمة من مطار مدريد مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الموسم الشتوى الحالي.

وقالت وزارة الطيران المدني إن هذه الرحلات المباشرة إلى مطار الأقصر تأتي في إطار خطة الوزارة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين مصر ومختلف دول العالم، وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات في مطار الأقصر باستقبال ركاب الطائرة الإسبانية بالورود والهدايا التذكارية.

كما تم استقبال الطائرة بتقليد مدافع المياه، كما هو متبع دوليًا في الوقت الذي قدمت فيه الأجهزة العاملة بالمطار كافة التسهيلات اللازمة للركاب داخل صالات الوصول مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يذكر أن مطار الأقصر يستقبل رحلات شارتر مباشرة من فرنسا وإنجلترا وسويسرا وإسبانيا.