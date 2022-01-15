شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة شركات النظافة فى نطاق القاهرة .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الدولة ممثلة في وزارة البيئة والتنمية المحلية، تفعيل منظومة المخلفات الصلبة، وتعاقدات الشركات الخاصة بالنظافة للدمج في المنظومة، بالتوازى مع إجراءات دمج العاملين في النظافة ضمن المنظومة، مع تعديل المسميات الوظيفية لهم في البطاقة.

وأكد مصدر داخل وزارة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن خريطة شركات النظافة التي تعمل في نطاق محافظة القاهرة، وأنها هناك شركتان نظافة تعمل في الجمع السكنى والنظافة وتم تسليمهما حوالى 700 سيارة ومعدة لتفعيل عمل المنظومة.

ويرصد هذا التقرير تفاصيل خريطة عمل هاتان الشركتين وحجم المخلفات.

تخدم شركة النظافة الأولى 9 أحياء بالمنطقة الشرقية يبلغ متوسط كمية المخلفات الناجمة يومياً من حوالى4050 طن إجمالي المخلفات المتولدة سنويا من المنطقة الشرقية حوالى 1,5 مليون طن سنوياً. أجمالي عدد العاملين بالمشروع حوالى 10 آلاف عامل 3878 عامل نظافة يعملون في الجمع السكنى و3296 عامل يعملون في الكنس والنظافة وتخدم شركة النظافة 1,2 مليون وحدة سكنية بأحياء المنطقة الشرقية.

الشركة الأولى

تخدم شركة النظافة الثانية حوالى 9 أحياء بالمنطقة الغربية يبلغ متوسط كميات المخلفات الناجمة عن الأحياء التسعة 2500 طن يومياً. حجم المخلفات المتولدة سنويا من المنطقة الغربية حوالى 930 ألف طن سنوياً يبلغ عدد عمال النظافة بالمنطقة الغربية 4260 عامل يبلغ عدد العمال في الجمع السكنى حوالى 900 عامل يبلغ عدد العاملين في الكنس ونظافة الشوارع والميادين الرئيسية حوالى 1935 عامل. عدد الوحدات السكنية التي تخدمها الشركة في المنطقة الغربية520 ألف وحدة سكنية.

الشركة الثانية