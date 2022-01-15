شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد مشروعات الطرق شرق العاصمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة بمنطقة شرق القاهرة تفقد خلالها عدد من المحاور الجديدة ومن بينها محور الفريق محمد العصار ما بين عين شمس والمطرية والذي يخدم مسار العائلة المقدسة باتجاه المسلة بالمطرية وشجرة مريم .

وتابع محافظ القاهرة خلال الجولة أعمال تطوير شارع الكابلات ، وانتهاء أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية والذى يربط منطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة والسلام وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية .

ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لبدء التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص في إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.

وخلال الجولة تفقد محافظ القاهرة محطة المناولة الوسيطة بالمطرية والتي يتم تجميع القمامة بها لنقلها لمصنع تدوير المخلفات بالسلام .