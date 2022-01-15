شكرا لقرائتكم خبر عن الطباخ الملكى فى قصر باكينجهام يكشف أسرارا حول طعام الملكة إليزابيث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعشق الملكة إليزابيث تناول البرجر لكن لها شروط عدة فى إعداد هذه الوجبة، إذ كشف طاهي الملكة السابق عن الطعام المفضل لديها، مؤكداً أنها ليست من محبي الوجبات السريعة بوجه عام، ولكنها تفضل البرجر دون خبز، والطعام الفرنسي الكلاسيكي، ولا تتناول البيتزا، حسبما ذكر موقع" perthnow".

وذكرت صحيفة" the sun "، أن الطاهي دارين أوجرادي، أكد على أن الملكة تحب البرجر ولكنها تطلبه دون خبز، مشيراً إلى أنها لا تطلب من أشهر مطاعم البرجر السريعة، لكنها تطلبه من طاقمها إعداده في مطبخ القصر.

وكان الطاهي المحترف دارين أوجرادي يعمل في المطبخ الملكي لمدة 15 عاماً في إعداد وجبات الطعام للملكة والأمير هاري والأمير ويليام خلال فترة وجوده في قصر باكنجهام، وأضاف دارين "كنا نصنع البرجر بأنفسنا، وكانوا يصيدون الغزلان ونصنع البرجر من لحومها".

ولكن عندما لم يكن دارين يصنع البرجر الخالي من الخبز للملكة، كان يقوم بشكل أساسي بطهي الطعام الفرنسي الكلاسيكي المفضل لديها، وكشف دارين أيضاً أن الملكة ليست من عشاق البيتزا، ولذلك لم يحضر أى نوع من البيتزا طوال الـ15 عاماً وهى مدة عمله فى القصر .