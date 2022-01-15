برلماني يطالب "تنظيم الاتصالات" بأطر تنظيمية لاستخدام تقنيات التكنولوجيات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمي لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر لأول مرة، خطوة مهمة جدًّا نحو تعزيز استخدام تقنيات التكنولوجيات المتطورة في كل مناحي الحياة في مصر، والتي لا يقتصر دورها فقط على الأنشطة الاقتصادية.

وأشار توفيق، في بيان له اليوم السبت، إلى أن وجود أطر تنظيمية تحكم عمل استخدام آليات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، أمر لا شك بالغ الأهمية نحو تيسير استخدام هذه التقنيات، وتعزيز خطط الدولة للتوسع في المدن الذكية، وتحقيق التحول الرقمي الكامل بالعديد من القطاعات التي يمثل تطبيق إنترنت الأشياء فيها ثورة تكنولوجية قادرة على تحسين الإنتاجية بشكل هائل؛ خصوصًا القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة.

وطالب توفيق جهاز تنظيم الاتصالات بوضع أطر تنظيمية مماثلة لاستخدام تقنيات التكنولوجيات المتطورة الأخرى، مثل البيانات الضخمة أو الـBig Data، والـ Blockchain أو ما يطلق عليه سلسلة الكتل، والتي يمكن من خلال التوسع في استخدام تطبيقات هذه النظم تحقيق طفرات كبيرة في العديد من القطاعات؛ مثل التعليم والصحة وغيرهما.

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