الأحد.. عبدالله عويس محرر الخليج 365 ضيف ندوة "جوائز ومبدعون" بمركز الإبداع الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - يقيم مركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء غداً الأحد 16 يناير، ندوة جديدة من (ملتقي الثقافة والإبداع)، الذي ينظمه قطاع الصندوق.

يتحدث في الندوة التي تحمل عنوان "جوائز ومبدعون بين الصحافة والأدب"، هذا الشهر، الصحفي عبد الله عويس المحرر بقسم التحقيقات بمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "الخليج 365، يالاكورة، الكونسلتو، شيفت"، الفائز بجائزة الصحافة العربية، فئة الشباب، عن 5 موضوعات من أعماله الصحفية المختلفة، كان أبرزها ملفاً وثائقياً مصوراً بعنوان "وباءٌ في القاهرة".. كيف غيَّر "كورونا" وجه العاصمة؟.

والصحفي شهاب طارق المحرر بجريدة أخبار الأدب بمؤسسة أخبار اليوم، والصحفيان فازا بجائزة دبي للصحافة العربية فرع الشباب، كما يتحدث في الملتقي الأديبة نهي صبحي الفائزة بجائزة الكتاب الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته عام 2020، عن مجموعتها القصصية أصفاد الروح.

يدير المنتدى ويشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ويدور الحوار حول أهمية الجوائز بالنسبة للشباب، والتكوين الذي أدي بهم الي حصد تلك الجوائز رفيعة المستوي.

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يهدف الي مناقشة القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدى -الذي يقام شهرياً-أكثر من شكل منها: الندوات، المحاضرات، الموائد المستديرة والحفلات الفنية.​​