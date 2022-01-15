حجز مسبق لقداسات الغطاس.. الكنائس تشدد إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

شددت الكنائس القبطية بمختلف طوائفها من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة الموجة الحالية لفيروس كورونا، بعد تفشي الفيروس مؤخراً وسرعة انتشار العدوى.

وبدأت كنائس الإسكندرية في إعلان خططها لاستقبال المصلين خلال قداس عيد الغطاس المجيد الذي ينطلق مساء الثلاثاء المقبل؛ حيث تقام القداسات في كل كنائس مدينة الكرسي البابوي بنظام الحجز المسبق، وفقاً لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ظل الظروف الراهنة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية رابط حجز عن قداس اللقان والقداس الإلهي المقرر انطلاقه في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل؛ من أجل إمكانية حضور المصلين قداس العيد بالحجز مسبقًا عن طريق موقع الكنيسة، وهو ذات النظام الذي اتبعته سائر كنائس الإسكندرية.

وعقد مجمع كهنة إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، الخميس، اجتماعه الدوري بمقر المطرانية بالزقازيق، بحضور نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الإيبارشية.

وناقش الاجتماع عددًا من الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية، وشدد أسقف الإيبارشية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الصلوات والأنشطة المختلفة في الكنائس.

وأعلن دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، التابع للأقباط الأرثوذكس، إغلاق أبوابه وعدم استقبال الزائرين لمدة أسبوعين بدءاً من الأربعاء الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشي متحورات فيروس كورونا.

وأعلن الدير ممثلًا في الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والمدن الخمس الغربية ورئيس الدير، والأنبا إيساك الأسقف العام والمدبر الروحي للدير، أن القرار يسري على الأفراد والآباء الكهنة والشباب الراغبين في قضاء فترة خلوة وأسر الآباء الرهبان دون القبول لأي استثناء.

وحذر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من مخاطر فيروس كورونا؛ لا سيما في ظل وجود المتحور الجديد (أوميكرون)، وشدد على خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وحذر البابا من الاختلاط والتزاحم والالتزام بكل الإجراءات الصحية المهمة خلال فترة الأعياد.

وأضاف تواضروس: "علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج أن نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع".

وطالب قداسة البابا الجميع بضرورة اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، قائلًا: "يجب أن ننتبه ونحافظ على نفوسنا بالغذاء السليم؛ خصوصاً مع بدء فصل الشتاء، لأنه كما يقول العلماء أن أعراض هذا المتحور هي أعراض شديدة وتشتد بعد يومَين من الإصابة".