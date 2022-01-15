السيطرة على حريق أمام قسم الهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت رجال الدفاع المدني بالجيزة، اليوم السبت، حريقًا شبَّ أمام قسم الهرم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة خلف أحد المطاعم المعروفة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي تنسيقا مع العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات أمام قسم الهرم، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران دون امتدادها إلى ديوان القسم، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.