إخماد حريق خلف فندق قاعود بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع خلف فندق قاعود بفيصل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع سليم آخر فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص نشوب حريق بكمية مخلفات، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران دون امتدادها إلى الفندق، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجددها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.