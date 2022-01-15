ضبط مصنع لتصنيع المياه المعدنية المغشوشة في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية، وكائن بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بتعبئة زجاجات مياه معدنية بمياه شرب عادية عقب تنقيتها بفلاتر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين مستخدماً علامة تجارية وهمية مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر لتعبئة المياه.

وعثر بداخل المصنع على 13000 زجاجة مياه معدنية "أحجام مختلفة" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، و2000 زجاجة فارغة "معدة للتعبئة"- كميات كبيرة من الملصقات.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.