شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى طالب بفرع الجامعة بأسيوط استنشق غاز السخان أثناء نومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الطالب أحمد محمود معروف، الطالب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، والذي وافته المنية أمس الجمعة في مقر سكنه بأسيوط.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الطالب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن ينزل سكينته على قلوب والديه وذويه وأصدقائه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الطلاب المصابين بالشفاء العاجل.

"نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ينعي وفاة طالب بفرع الجامعة و يطمئن على الطلاب المصابين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط"

وكان قد نعي الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي وفاة الطالب أحمد محمود معروف، المقيد بكلية الزراعة فصول الهندسة الزراعية بالفرقة الثانية من محافظة المنصورة، الذي وافته المنية إثر اختناقه لاستنشاق الغاز بسكنه الخارجي، ووجه بإنهاء كافة إجراءات تصريح الدفن وتجهيز سيارة لنقله إلى مسقط رأسه.

كما توجه إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لخمسة طلاب بجامعة الأزهر بأسيوط، تم تحويلهم للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بمحافظة أسيوط بحي الوليدية.

موجهاً بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، كما تحدث نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي مع الدكتور محمد عثمان نائب مستشفى الإيمان العام بأسيوط، والطبيب المعالج للطلاب ، واطمأن على استقرار الحالة الصحية لهم، وتأكد من أنه ليس هناك أى مضاعفات.