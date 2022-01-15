شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تشكل لجان متابعة قراءة العدادات لمعرفة الاستهلاك وزيادة التحصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، اجتماعا مع رؤساء قطاعات التحصيل، والفنى، والشبكات، والأفرع، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والفنية، لمناقشة زيادة معدلات ونسب التحصيل، واشتراك جميع القطاعات فى العمل على تحصيل كافة المستحقات المالية المستحقة للشركة، ورفع نسبة التحصيل لأكثر من 85% خلال الفترة القادمة، حتى تصل النسبة إلى 100% من إجمالي الفواتير، محذرا من أنه لن يقبل من فروع التحصيل أقل من ذلك شهريا حتى تتمكن الشركة من الانتهاء من المشروعات التى تقوم بتنفيذها والالتزام بتوفير أفضل خدمة للمواطنين.

وقرر تشكيل لجنة من قطاعى التحصيل والفنى للتنسيق الكامل للنزول إلى الشوارع، والعمل معا فى تحصيل الفواتير ومتابعة الشكاوى التى ترد إلى الشركة من المواطنين، مؤكدا على ضرورة متابعة قراءة العدادات حتى تكون الفاتورة مناسبة للاستهلاك، ولا يتعرض المواطن لأى ظلم، والتعاون الكامل مع أصحاب المستحقات الكبيرة مع إتاحة تقسيط المبالغ المالية المتبقية مطالبا المواطنين بضروة التعاون مع المحصلين والقطاعات الفنية الاخرى التى ستشارك فى اعمال التحصيل حتى يمكن للشركة الاستمرار فى تقديم أفضل خدمة.

وطالب الشيمى رؤساء القطاعات والافرع والشبكات بالتنسيق الكامل للمشاركة فى التحصيل دون التاثير على قطاعات المحطات والشبكات والطوارئ لضمان استمرار الخدمة الجديدة.

كما كلف رؤساء القطاعات والافرع بالعمل معا مع رؤساء قطاعات التحصيل والمحصلين وتقديم كافة الدعم لهم لتحقيق النسبة المقررة مؤكدا انه سيتم تقيم جميع العاملين المشاركين فى التحصيل خلال الفترة القادمة على نسبة التحصيل التى سيتم تحصيلها.

وناقش الشيمى خلال الاجتماع مع نواب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية والمالية المعوقات الاساسية لتحقيق اعلى نسبة تحصيل ووضع حلول عاجلها مطالبا بضرورة عمل تقرير يومى عن نسب التحصيل بجميع الافرع وانه على استعداد كامل للمشاركة فى اعمال التحصيل والنزول الى الشارع لتحقيق اهداف الشركة والحفاظ على الخدمة التى تقدمها داخل القاهرة.