شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات "التربية والعلوم" والاختبارات الإلكترونية لـ"الصيدلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تشهدها اليوم جميع كليات الجامعة العشرين، وفقاً للجدول الزمني للعام الجامعي 2021/2022، كما تشهدها هذا العام لأول مرة كليات القطاع الطبي بالصيدلة والتمريض إلكترونياً، وذلك بعد أن انهت الجامعة كامل استعدادها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة، وعدم السماح للطلاب غير الحاصلين على اللقاح الدخول للامتحانات، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية.

وأجرى الدكتور مصطفى عبد النبي، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم، بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل كليات الجامعة، وذلك بزيارة للجان امتحانات كليتي العلوم والتربية، ومتابعة انتظام الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الصيدلة ضمن فعاليات الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبي.

رافق رئيس الجامعة ونائبه خلال فعاليات الجولة التفقدية، الدكتور محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية، والدكتور عادل فتحي عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات، ومدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ومدير مركز الاختبارات الإلكترونية ونائبه.

وخلال الجولة شدد الدكتور "عبد النبي" على ضرورة الالتزام بتعليمات الكليات خلال فترة الامتحانات، والتي تنص على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وأية متعلقات للطالب داخل لجان الامتحانات، وعدم كتابة أية مسودات في ورقة الأسئلة؛ منعًا لحالات الغش؛ إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل اللجان، وارتداء الماسك الطبي طوال فترة الامتحان.