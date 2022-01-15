شكرا لقرائتكم خبر عن 3,8 % زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم السبت، "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020/2021 ".

ومن أهم مؤشرات النشرة بالنسبة لمرحلة ما قبل الابتدائي، أن هناك 1,4 مليون تلميذ بنسبة 5,3% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,3 مليون تلميذ بنسبة 5,2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 132.7 ألف تلميذ بنسبة 7,0 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، و63,8 الف مدرس (منهم 59,5 الف مدرس بنسبة 5,9%من إجمالي مراحل التعليم العام، 4,3 الف مدرس بنسبة 2,7% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021 .

و12,7 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1,5 ألف معهد بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2020/2021.





الابتدائي:14,4 مليون تلميذ بنسبة 54,7 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021(منهم 13,4 مليون تلميذ بنسبة 54,8% من إجمالي مراحل التعليم العام، 1,0 مليون تلميذ بنسبة 53,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ، و514,5 الف مدرس (منهم 442.3 الف مدرس بنسبة 43,5% من إجمالي مراحل التعليم العام، 72,2 الف مدرس بنسبة 45,5 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2020/2021، و19,3 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021، و0,2 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0,3% عام 2018/2019 ، و99,9 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2020/2021.





التعليم المجتمعي:136,3 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0,5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021، و8 الاف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2020/2021، و4,9 الف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2020/2021 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.





الإعدادي:5,9 مليون تلميذ بنسبة 22,6% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5,5 ملــيون تلميذاً بنسبــة 22,7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 401,8 الف تلميذ بنسبة 21,1% مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2020/2021، و294,8 الف مدرس (منهم 252,3 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24,8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42,5الف مدرس بنسبة 26,8 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، إلى جانب 13 الف مدرسة بالتعليم الإعدادي العام بالتربية والتعليم ، 3,5 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2020/2021، و1,7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020 مقابل 2,7 % عام 2018/2019، و42,8 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2020/2021.





الثانوي:2,3 مليون تلميذ بنسبة 8,6% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1,9 مليون تلميذ بنسبة 7,9 % بالتربية والتعليم ، 336.4 الف تلميذ بنسبة 17,7 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2020/2021، و141,7 الف مدرس ( منهم 102,9 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10,1 % من إجمالي المراحل التعليمية، 38.8 الف مدرس ازهري بنسبة 24,4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2020/2021.

4,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.3 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2020/2021.





التعليم الفني:2,1 مليون تلميذ بنسبة 8,1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 999,2 الف تلميذ بنسبة 46,9 % بالتعليم الصناعي، 885,6 الف تلميذ بنسبة 41,5% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 247,7 الف تلميذ بنسبة 11,6 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2020/2021، و140,7 الف مدرس (منهم 89,3 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63,4%، 39,3 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 27,9%، 12,1 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8,6%) من إجمالي مدرسين التعليم الفنى 2020/2021، و2,7 الف مدرسة (منهم 1,4 الف مدرسة بالتعليم الصناعي، 1010 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 269 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2020/2021.

815,4 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 92,1 %، 70,2 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 7,9 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2020/2021 .





التربية الخاصة:43,7 الف تلميذ بنسبة 0,2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2020/2021 ، و9,9 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0,8 % عام 2020/2021.

1,1 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2020/2021.





القراءات:8,5 الف تلميذ بالأزهر عام 2020/2021، و1,0 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0,1 % عام 2020/2021، و118 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2020/2021 .





الإجمالي العام:26,3 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2020/2021 مقابل 25,3 مليون تلميذ عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 3,8%من أجمالي التلاميذ، و1,17 مليون مـدرس عــام 2020/2021 مقابل 1,18 مليون مـدرس عام 2019/2020 بانخفاض بلغ نسبته 1,2% من إجمالي المدرسين، و68,9 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2020/2021 مقابــل 67,5 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 2,0 % .