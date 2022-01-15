شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة تعلن حالة الطوارئ وتنشر أسطول السيارات فى الشوارع لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، برفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة طبقا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس والتى تتعرض لها البلاد هذه الأيام واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات فى الظروف المناخية المتوقعة.

وشدد على توفير فريق عمل للطوارئ بمحيط المدارس خلال موسم الامتحانات لمواجهة اية تراكمات لمياة الامطار حرصاً على سلامة الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بسهولة ويسر من دون اية معوقات .

وأكد على تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، وجاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية .

وأشار رئيس الشركة إلى تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة (الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) ، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء والتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون علي تواصل مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة .

كما شدد اللواء عبدالحميد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة ، والمتابعة الميدانية لسير العمل.