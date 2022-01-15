شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تنظيم معرض للمجوهرات ودعم صناعة الذهب 19 فبراير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمجوهرات لتنظيم معرض ومؤتمر عن المجوهرات فى فترة من 29 إلى 21 فبراير المقبل للإعلان عن مرحلة جديدة فى صناعة المشغولات الذهبية، حيث كان هناك معوقات لهذه الصناعة وبالتعاون بين الوزارة والدمغة والموازين وكذلك سيعقد مؤتمر فى هذه الفترة بحضور متخصصين ومصممين محليين وعالمين للإعلان عن ما يحدث فى مصر فى هذا الكيان .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للإعلان عن معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات والذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 وذلك بحضور أعضاء الشعبة العامة للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف وزير التموين، سيتم تكريم رواد فى صناعة الذهب لإحياء قيمة من بدا واستمر فى هذا القطاع وأضاف الكثير فى هذا المجال، لافتا إلى أن اليوم نبدأ مرحلة جديدة ومميزة فى هذا المجال كما ان هناك تعاون بين الوزارة وقريبا سنعلن عن شركة لدعم صناعة المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات ودعم الورش الصغيرة .