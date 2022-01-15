الإطفاء منعت كارثة.. تفحم جرار ومقطورة و14 إطارا بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
التهمت النيران سيارة نقل جرار ومقطورة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بالطريق المشار إليه قبل الريف الأوروبي.
دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.
تبين بالفحص اشتعال سيارة نقل جرار ومقطور رقم (6473) محملة بتانك فارغ به رواسب مواد بترولية، والاشتعال ب14 إطارا "كاوتش" خاصيين بالمقطوره دون الاشتعال بالتانك.