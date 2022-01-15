شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: الإعلان عن منح تنافسية للعام الدراسى 23/22 المقدمة من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح حكومة الصين للعام الدراسي 2022/2023.

وأفاد التقرير أن هذه المنح تشمل الحصول على درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، بناء الشبكات المعلوماتية، علوم الهندسة البحرية، والميكانيكية، والكهربائية، والهندسة الصناعية، والعلاج الطبيعي، ودراسة اللغة الصينية وآدابها).

ويشترط في التقدم لهذه المنح عدد من الشروط، منها: ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في 1/9/2021، وأن يكون المرشح مصري الجنسية، ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف فى 1/9/2021) .

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، إلى تقديم الجانب الصيني للحاصلين على المنحة عددًا من المميزات، تشمل تقديم منحة شهرية بقيمة 3500 يوان صيني قابلة للزيادة، والإعفاء من رسوم التسجيل، ورسوم القيد السنوي لحضور المحاضرات والدراسات، والإعفاء أيضًا من تكاليف المواد الدراسية المحددة، ونفقات الإقامة المقررة، وتوفير العلاج الطبي مجانًا، كما أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهاب وعودة، وتتحمل إدارة البعثات (فيما لا تتحمله جهة أخرى) استكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب الصيني”طبقًا للبرنامج التنفيذي؛ لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب“.

وذكر التقرير أن البعثات لا تتحمل أية نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23/8/2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19/11/2017 .

وأوضح التقرير أن المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة، هي: ( تقديم خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة، مع الإفادة بعدم ترشيحه على أية من المنح أو البعثات الأخرى، وتقديم نسختين من خطة البحث، وملخصين من رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل) وللاطلاع على باقي المستندات المطلوبة.

وأشار التقرير إلى أن استلام المستندات المطلوبة فى العنوان التالي: (4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي، قصر العيني، الدور الثاني، القاهرة، ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح حتى تاريخ 1/2/2022.