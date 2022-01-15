شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تعلن خلو مصر من مرض أنيميا الخيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المعدي.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك الإعلان يأتي تكليلاً لجهود الوزارة فى تنمية الثروات الحيوانية، ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمى والدولى.

وقال القصير: إنه بهذا الإعلان تمضى مصر بخطىً ثابتة نحو التقدم والتطور المبنى على الأسس العلمية لصناعة الخيول،وأشار وزير الزراعة إلى أن المنظمة الدولية سبق واعلنت أيضا خلو مصر من مرضى الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى، واعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”.

يأتي ذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت مؤخراً باعتماد المنظمة العالمية ل 30 منشأة مصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور والذى ساهم فى استئناف تصدير منتجات الدواجن بعد 14 عاماً من التوقف.

وأوضح أن هذا الإعلان يأتي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر نحو وصولها إلى آفاق جديدة بدعم تصدير الخيول المصرية وبخاصة الخيول العربية الأصيلة المصرية؛ التي تعد من أنقى سلالات الخيول المنسبة على مستوى العالم؛ الأمر الذى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقدم القصير، التهنئة للهيئة العامة للخدمات البيطرية و معهد صحة الحيوان على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على المستوى العالمى.

وأضاف أن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية، وإتباع الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقاً للمعايير الدولية الصادرة فى شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسوح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دولياً في هذا المجال.