شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: قرب الانتهاء من مشروعي "JANNA" وسكن مصر فى الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشرعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الوزارة جولتهم بالمرور على الأعمال الجارية بمشروعى الإسكان " JANNA "، و سكن مصر، حيث تابعوا الأعمال الجاري تنفيذها، ونماذج تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية بالمشروعين.

وأشاد مسئولو الوزارة بسير خُطة العمل وجودة الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها، مؤكدين ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعين في التوقيتات المحددة، وبالكفاءة والجودة المطلوبة.

من جانبه أكد المهندس عبداللطيف بشارة، تقدم نسب الإنجاز وقرب الانتهاء من المشروعين، موضحاً أن مشروع " JANNA " بإجمالي 49 عمارة سكنية تضم 1176 وحدة سكنية، بينما يشتمل مشروع سكن مصر 105 عمارات تضم 2520 وحدة سكنية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه يجرى حالياً دفع العمل بأعمال تنسيق الموقع، والتى تساهم فى إظهار الجهد المبذول لإنهاء المشروعين كما هو خطط لهما وبالمستوى اللائق بمدينة الشروق، مشيراً إلى أنه تم تكليف طاقم الإشراف والشركات العاملة بالمشروعين بالالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ والانتهاء فى المواعيد المحددة نظراً لأهمية تلك المشروعات.