شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنشر أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الإثنين المقبل "خرائط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النتائج الأولية لنماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على محافظات مصر، حيث كشف المركز تعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا، اليوم السبت، لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم وتتعرض باقى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم.

كما توقع المركز غدا الأحد تعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من خليج السويس لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقى السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5مم.

فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة والبحر الأحمر وخليج السويس، يوم الاثنين المقبل 17 يناير الجارى، لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف العمليات والإغاثة تحسبًا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد توقعات الأرصاد الجوية بتقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.









