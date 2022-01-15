تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها لإلغاء توكيلين لجلسة 22 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 22 يناير للإطلاع.

وقال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق، قامت برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، مشيرا إلى أن الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف دفاع الفنان أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".