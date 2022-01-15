"شهيرة" تطلب خلع زوجها:" بنتي بتقولي شفت بابا فى عربية طنط سمارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "شهيرة. م"، (31 سنة)، ربة منزل، دعوى قضائية ضد زوجها "سامح. ح"، (33 سنة)،ترزى حريمى، أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد فترة زواج استمرت 8 سنوات، تطالب فيها بخلعه لما وقع عليها من ضرر، وبررت ذلك" بنتي شافت أبوها راكب عربية جارتنا، بابا كان راكب جمب طنط سمارة فى عربيتها".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 129 لسنة 2021: لم أعرف زوجي قبل الزواج، زواجنا كان تقليديًا، عن طريق أحد الأقارب، الذي رشحني له، وتابعت: لم يتردد شقيقي، ووافق بسرعة بدون معرفته، مبررًا ذلك بقوله "صاحب محل وميسور مادياً"، وبعد مرور سنة خطبة انتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية.

تكمل "شهيرة": خلال فترة زواج استمرت 8 سنوات، حاولت أتفهم طبيعة زوجي الذي لا يتحدث معي إلا رد على أسئلتى فقط، لكنه مع الوقت علم بطباعى وعلمت بصفاته فنشأت بيننا الحب وعشت لاسعاده فقط وهو يقوم بتلبية متطلباتنا كلها ولا يجعلنا نحتاج لشئ، بعد سنة سنة زواج أنجبت طفلتي الجميلة التى اكملت سعادتنا"ملك" والتى تبلغ من العمر 7 سنوات".

تكمل الزوجة: "عشنا حياة سعيدة حتى ظهرت فى المنطقة جارتنا سمارة صاحبة محل لتأجير فساتين الأفراح و كوافير حريمي، من يومها وهي تلزم محل زوجى بحجة تصليح الفساتين، ومن يومها وانقلب حال زوجى لكونها تملك أموال كثيرة ".

تضيف "شهيرة": " جعلتنى أقوم بالنزول لمحل زوجى يومياً ولا أفكر إلا في أفعالها وتصرفاتها التى تدمر منزلى بالخلافات الاسرية اليومية، ومن يومها وزوجي غريب عني لا يتحدث معي ودائما يتهرب مني بالنوم والنزول والبقاء بالمحل ليومين وثلاثة".

تختتم الزوجة: " اختفاء زوجى لمدة اسبوع وإغلاق محله ولم اجده حتى قمت بتحرير محضر تغيب للبحث عنه والنزول يومياً للنظر فى المستشفيات، حتى رأته طفلتى بعربية سمارة قائلة" ماما بابا كان راكب عربية طنط سمارة و صوت الاغاني عالي مسمعنيش وأنا بنادي عليه"، بعدها علمت بزواجه منها وترك منزله وبنته".

"أتصلت على هاتفها وبالفعل وجدته طالبته بالطلاق رفض، ولم يكن أمامي إلا الذهاب لمحاكم الأسرة.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضده للخلاص منه، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.