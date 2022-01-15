وزير النقل يزور مصنع "GB POLO" العين السخنة المتخصص في صناعة الأتوبيسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، زيارة لمصنع "GB POLO" العين السخنة التابع لشركة غبور مصر والمقام بالشراكة مع شركة ماركوبولو البرازيلية والمصنع متخصص في تصنيع الأتوبيسات ويخدم السوق المحلي ويقوم بالتصدير لأفريقيا وبعض دول شرق الأوسط.

وتفقد الوزير، خلال زيارته للمصنع، خطوط الإنتاج المختلفة والخاصة بمختلف أنواع الميكروباصات والأتوبيسات: (ميكروباص – ميني باص – أتوبيسات سياحي – ـتوبيسات النقل الجماعي – والأتوبيسات المفصلية حمولة 150 راكب) وكذلك الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تعمل بالكهرباء حيث إن "GB POLO" هو موزع ووكيل لأكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الأتوبيسات.

وتأتي زيارة الوزير للمصنع في إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتنفيذ خطط الدولة في توطين الصناعات خاصة صناعة وسائل النقل والوقوف على إمكانيات المصنع ومنتجاته المختلفة التي من الممكن الاعتماد عليها في قطاع النقل حيث تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ البنية التحتية لخطوط الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري للقاهرة الكبرى والذي سيساهم في تقديم خدمات نقل جماعية متميزة للمواطنين.

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