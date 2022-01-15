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تعرف على أسعار تذاكر القطارات المميزة بكافة خطوط بحرى والصعيد

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القاهرة - سامية سيد - نستعرض أسعار تذاكر قطارات المميزة العادية العاملة حاليا بخطوط الوجهين القبلى والبحرى انطلاقا من محطة القاهرة إلى محطات الوقوف المختلفة بمختلف الخطوط، وذلك خلال التقرير التالى:

 

 

ـ القاهرة ـــ بنى سويف 6 جنيهات .

 

ـ القاهرة ـــ المنيا 12 جنيها.

 

ـ القاهرة ــ أسيوط  16 جنيها.

 

ـ القاهرة ــ سوهاج  19 جنيها .

 

ـ القاهرة ـ قنا  22 جنيها .

 

ـ القاهرة ــ الأقصر 24 جنيها.

 

ـ القاهرة ـ أسوان  28 جنيها.

 

ـ القاهرة - بورسعيد 11 جنيهًا.

 

ـ القاهرة - بنها 3 جنيهات.

 

ـ القاهرة - طنطا 5 جنيهات.

 

ـ القاهرة - إيتاي البارود 6 جنيهات.

 

ـ القاهرة - كفر الدوار 9 جنيهات.

 

ـ القاهرة - سيدي جابر 10 جنيهات.

 

ـ القاهرة - الإسكندرية 10 جنيهات.

 

ـ القاهرة - العامرية 11 جنيها.

 

ـ القاهرة - العلمين 14 جنيها.

 

ـ القاهرة - مطروح 20 جنيهًا.

 

ـ القاهرة - المنصورة 7 جنيهات.

 

ـ القاهرة - منيا القمح 4 جنيهات.

 

ـ القاهرة - الزقازيق 5 جنيهات.

 

ـ القاهرة - السويس 6 جنيهات.

 

ـ القاهرة - الإسماعيلية 8 جنيهات .

 

ـ القاهرة - القنطرة غرب 9 جنيهات.

 

ـ القاهرة - شبين الكوم 4 جنيهات.

 

ـ القاهرة - منوف 4 جنيهات.

 

ـ القاهرة - ميت غمر 5 جنيهات.

 

ـ القاهرة - كفر الشيخ 7 جنيهات .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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