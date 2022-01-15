شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر القطارات المميزة بكافة خطوط بحرى والصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستعرض أسعار تذاكر قطارات المميزة العادية العاملة حاليا بخطوط الوجهين القبلى والبحرى انطلاقا من محطة القاهرة إلى محطات الوقوف المختلفة بمختلف الخطوط، وذلك خلال التقرير التالى: ـ القاهرة ـــ بنى سويف 6 جنيهات . ـ القاهرة ـــ المنيا 12 جنيها. ـ القاهرة ــ أسيوط 16 جنيها. ـ القاهرة ــ سوهاج 19 جنيها . ـ القاهرة ـ قنا 22 جنيها . ـ القاهرة ــ الأقصر 24 جنيها. ـ القاهرة ـ أسوان 28 جنيها. ـ القاهرة - بورسعيد 11 جنيهًا. ـ القاهرة - بنها 3 جنيهات. ـ القاهرة - طنطا 5 جنيهات. ـ القاهرة - إيتاي البارود 6 جنيهات. ـ القاهرة - كفر الدوار 9 جنيهات. ـ القاهرة - سيدي جابر 10 جنيهات. ـ القاهرة - الإسكندرية 10 جنيهات. ـ القاهرة - العامرية 11 جنيها. ـ القاهرة - العلمين 14 جنيها. ـ القاهرة - مطروح 20 جنيهًا. ـ القاهرة - المنصورة 7 جنيهات. ـ القاهرة - منيا القمح 4 جنيهات. ـ القاهرة - الزقازيق 5 جنيهات. ـ القاهرة - السويس 6 جنيهات. ـ القاهرة - الإسماعيلية 8 جنيهات . ـ القاهرة - القنطرة غرب 9 جنيهات. ـ القاهرة - شبين الكوم 4 جنيهات. ـ القاهرة - منوف 4 جنيهات. ـ القاهرة - ميت غمر 5 جنيهات. ـ القاهرة - كفر الشيخ 7 جنيهات .