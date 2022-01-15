التصديق وقانون العمل.. جدول أعمال الشيوخ الأسبوع المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعود مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق الأحد المقبل بجلساته العامة على مدار يومين.

يصادق مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، على مضابط الجلسات السابقة، فيما يستأنف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون العمل.

كما يواصل المجلس، الاثنين أيضا مناقشة التقرير ذاته، وما يستجد على جدول أعمال المجلس.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع القانون، على عدد من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد.

ويهدف مشروع القانون:

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

7- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر مازال ينظر.

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.