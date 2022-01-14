شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة عبد العظيم حمادة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران قادمة من الرياض اشتبه أحمد الصغير رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من السعودية بدت عليه علامات القلق والاضطراب.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامه عبد العزيز مأمور الفحص فتلاحظ وجود كمية من الأمبولات فى حقائبه.

وبالعرض على عبد العظيم حمادة مدير الجمرك قام بتكليف على شرقاوى مأمور الجمرك تحت إشراف محمود سليمان مدير الحركة بتفتيش حقائبه فتبين وجود 285 حقنة وأمبول لعلاج الاورام السرطانية مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام جمارك مطار القاهره رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.