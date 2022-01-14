شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تنظم دورة للأئمة فى أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق دورة "أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا"، الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام، لنخبة من العاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتثقيف المستمر والتعامل مع العصر بأدواته ، مع أقصى درجات الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والآداب العامة.

وتهدف الدورة إلى بيان أخلاقيات وآداب التعامل مع وسائل السوشيال ميديا في ظل تحديات العصر ، وسننشر لاحقًا أسماء الملتحقين بهذه الدورة.