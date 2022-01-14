الطقس غدًا السبت.. انخفاض كبير في الحرارة.. وأمطار ببعض المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، غدًا السبت، طقسًا باردًا غائمًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، السواحل الشمالية، ودافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقسا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الطقس غدًا السبت: فرص لتساقط الأمطار

أكدت الأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد، من بينها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل، على فترات متقطعة من اليوم.

الطقس غدا السبت: نشاط للرياح على كافة الأنحاء

حذرت الأرصاد من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وشمال الصعيد، على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على كافة الأنحاء:

درجة الحرارة على القاهرة: العظمى 16 والصغرى 10

درجة الحرارة على الإسكندرية: العظمى 17 ، والصغرى 12.

درجة الحرارة على أسوان: العظمى 20 درجة 6 للصغرى

درجة الحرارة على قنا: العظمى 19 والصغرى 8 درجات

درجة الحرارة على الأقصر: العظمى 19 والصغرى 8

درجة الحرارة على سوهاج: العظمى 19، والصغرى 8

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