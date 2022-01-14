رئيس العربي للمياه عن إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء: خطوة أحادية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت إثيوبيا نيتها إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة، الذي بلغت فيه نسبة البناء 82% خلال الأيام المقبلة، بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميجاوات من توربينين تغطيان 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

"خطوة أحادية أخرى".. بهذه الكلمات استهل الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه حديثه قائلًا: "إعلان أديس أبابا توليد الكهرباء ليست خطوة جديدة فهي معلومة للجميع بل على العكس تأخروا فيها ما يقرب من 3 سنوات"، موضحًا أن الأرقام المعلنة للتوريد مشكوك فيها بالتأكيد، ولكن السؤال الأهم كيف تستمر بالخطوات دون اتفاق مع دول الجوار؟.

وأعلنت أديس أبابا، عزمها إزالة 17 40 فدانًا من الغابات الشهر المقبل تمهيدًا للملء الثالث لبحيرة السد الإثيوبي.

وقال أبوزيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية وإعلان تطور في المشروع دون توجيه الحديث عن المفاوضات يعزز من حالة الاحتقان السياسي والديبلوماسي، مشيرًا إلى أن مصر ليست ضد التنمية.

وأضاف رئيس المجلس العربي، أن مثل هذه المفاوضات تستغرق الكثير من الوقت، خصوصًا أن الخلاف ليس فنيًا بحتًا بل سياسيًا أيضًا، لافتًا إلى أن دعوة السودان لافتتاح الإنتاج، كانت من أجل استقطابه إلى جانب الموقف الإثيوبي.