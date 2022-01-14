كورونا في أسبوع| 180 وفاة في مصر.. وأكثر من ربع مليون متعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

سجلت وزارة الصحة والسكان، وفاة أكثر من 180 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال أسبوع،

وينشر "الخليج 365" عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي:

27 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة 7 يناير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 939 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325364 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة ، أنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، بينما بلغت حالات الوفاة 27 حالة جديدة.

29 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة خروج 901 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 326265 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 830 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، بينما بلغت الوفيات 29 حالة جديدة.

- 26 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت الوزارة خروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 327144.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، بينما بلغت حالات الوفاة 26 حالة جديدة.

- 31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 907 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328051 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته،بينما بلغت حالات الوفاة 31 حالة جديدة.

- 19 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا

أعلنت وزارة الصحة خروج 906 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 932 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته،بينما بلغت حالات الوفاة 19 حالة جديدة.

- الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء12يناير

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 845 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وفاة 28 حالة جديدة.

21 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

سجلت وزارة الصحة والسكان، خروج 912 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات،ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 330714 حتى اليوم.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 1011 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وبلغت حالات الوفاة 21 حالة جديدة.