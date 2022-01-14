شكرا لقرائتكم خبر عن حبس فرد الأمن المتهم بالاعتداء على ابنة الحضرى وأصدقائها وتهشيم سياراتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بحبس فرد أمن متهم بالاعتداء على ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، هى واثنين من أصدقائها بالضرب والسب وإحداثه تلفيات بسياراتهم، بمدينة الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونفى فرد الأمن فى التحقيقات اعتدائه على شدوى أو أصدقائها، مؤكدًا أنه كان ينفذ تعليمات الإدارة بعدم ركن السيارات، فى مكان غير مخصص لها، وهو ما خلق حالة من الشد والجذب واتهم شدوى وأصدقائها بالإساءة إليه، وسبه وقذف بسبب قيامه بمهام عمله.

وتابع فرد الأمن فى التحقيقات، أن الأمر تطور إلى حد التشابك بالأيدي بينه وبين أصدقاء شدوى، وأنه كان فى حالة دفاع عن النفس، وخاصة بعد تعرضه للإهانة.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لبيان تفاصيل ما حدث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية لاستكمال التحقيقات.

وقالت شدوى إنها خلال ركنها وصديقيها سياراتهم، بالقرب من كافيه داخل "كمباوند" سكني بالشيخ زايد، فوجئوا بفرد الأمن الخاص يمنعهم من الركن بالمكان، فنشبت بينهما مشادة كلامية، إلا أن فرد الأمن أصر على موقفه، وبدأ في الاعتداء عليهم.

وأضافت أن المتهم بدأ في الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وأصاب صديق لها بجرح وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطالبت وصديقيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وعقب ضبط المتهم، ومواجهته بالاتهام المنسوب إليه، ذكر أنه لم يقصد الاعتداء عليهم، وأنه حاول في بادئ الأمر إقناعهم بعدم ركن السيارات الخاصة بهم في المكان لعمله في الكمباوند، إلا أنهم لم يستجيبوا له، وبدأ الخلاف بمشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة.