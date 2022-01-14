الصحة: إطلاق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي حلايب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أطلقت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية ب«حلايب» التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك لخدمة المواطنين من أهالي قرية «حلايب» بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن قافلة «حلايب» انطلقت صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى مساء الغد، وضمت كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية.

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