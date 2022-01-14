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شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن مقبرة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى في أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أما الجزء الثاني فهو منحوت بالصخر، ويؤدى المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على مايقرب من 20 مومياء معظمها فى حالة جيدة من الحفظ، مشيرًا إلى أن الدراسات الأولية أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.
من جانبها قالت الدكتورة باتريسيا بياسينتينى، إن البعثة عثرت على العديد من المقتنيات الأثرية داخل المقبرة والتى تعود للعصر اليونانى الرومانى منها موائد للقرابين ولوحات حجرية عليها نصوص بالخط الهيروغليفى وعقد من النحاس مزين بكتابات يونانية واسم (نيكوستراتوس)، بالإضافة إلى عدد من تماثيل خشبية لطائر البا وأجزاء من الكارتوناج الملون.
وخلال المسح الأثرى بالمنطقة تم العثور على عدد من التوابيت فى حالة جيدة من الحفظ بعضها من الفخار والبعض الآخر من الحجر الرملي.
مقتنيات الكشف الأثري
قطع أثرية
قطع أثرية بمقبرة أسوان
آثار مصرية