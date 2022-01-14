"بـ 875 قرص".. ليلة سقوط عصابة الـ "كبتاجون والسلاح الآلي" في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع آخر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي "أسوان – الأقصر") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما أثناء استقلاله إحدى السيارات "بدون لوحات معدنية" قيادة المتهم الآخر الذي لاذ بالفرار، كما عُثر بداخل السيارة المشار إليها على 6 بنادق آلية – طبنجة بالخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 23 خزينة حديدية فارغة – كمية من مخدر البانجو وزنت 22 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – كمية من مخدر الحشيش – 875 قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 240 قرص لعقار التامول المخدر – مبلغ مالي – هاتف محمول )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج والاتجار بها بالاشتراك مع المتهم الآخر نظير أجر مادي متفق عليه فيما بينهما، وأن السيارة محل الضبط تُستخدم في نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من مُتحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.