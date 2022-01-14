بعد ضبط المتهم برشق السيارات بالحجارة في الإسكندرية.. التحريات: "مهتز نفسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بالإسكندرية.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنا قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاه السيارات بدائرة القسم، بالانتقال لمحل البلاغ وسؤال مالك إحدى السيارات، أقر أنه حال سيره بالسيارة قيادته بالمنطقة المشار إليها فوجيء بقيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة تجاهه فتوقف، وتمكن من الإمساك به بمساعدة الأهالي، وتم التحفظ على المتهم (بدون عمل، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر)، وبمواجهته تبين أنه غير متزن ومهتز نفسيا.

بالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله وتم تسليمه لأسرته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.