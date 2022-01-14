الداخلية تدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية عدد من الإجراءات لتنفيذ مبادرة تحويل السيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين للغاز الطبيعي مجانا ووضع الملصقات عليها لأهالي محافظة أسوان.

وأعدت الوزارة مراكز فنية مخصصة لتلك المبادرة لمواكبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق 15 يناير الجاري، وذلك في إطار تحويل محافظة أسوان لمدينة خضراء صديقة البيئة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بمشاركة أجهزة الوزارة المختلفة والشركات المتخصصة في هذا المجال بتنفيذ المبادرة والتي انطلقت فعالياتها في الثالث من شهر يناير الجاري وتضمنت تحويل عدد من سيارات الأجرة والتي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي وقد بلغ إجمالي عدد السيارات التي تم تحويلها قرابة 800 سيارة حتى حينه، كما تضمنت المبادرة تقديم خدمات لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمشاركة الجهات المعنية بالوزارة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بتطبيق وتعظيم الهوية البصرية لمحافظة أسوان حيث قامت بوضع ملصقات على سيارات الأجرة بكافة أنواعها من خلال وضع الخطوط والألوان والصور الحضارية التي تتمتع بها المحافظة من مناظر طبيعية ونيلها العظيم لتكوين صورة ذهنية موحدة، بالإضافة إلى وضع تلك الملصقات على المركبات والمنشآت الشرطية بالمحافظة وتقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية اللازمة.

ولاقت المبادرة ترحيبا واسعا من أهالي المحافظة وقدموا الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على ما يُقدم من مجهودات هدفها الأسمى ترسيخ دعائم الحياة الكريمة والارتقاء بمستوى الخدمات والإمكانيات للتيسير ورفع العبء عن كاهل المواطنين والمساهمة الفاعلة في تحقيق جودة الحياة المجتمعية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث والطبيعة المتميزة لتلك المحافظة كونها من منابع الحضارة المصرية القديمة وأحد أهم المقاصد السياحية لما تضمه من معالم حضارية وأثرية هامة وطبيعة ومكانة خاصة بين الوجهات السياحية.