شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: برامج تسجيل قراءة العدادات تضمن للمواطن إصدار فاتورة بأعلى دقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البرامج الإلكترونية الحديثة التى يتم استخدامها في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والخاصة بمتابعة استهلاك مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، من أهم ملامح تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع من أهم ملامح تطور الشبكة القومية للكهرباء في مصر التى تهدف إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن وضمان إصدار فاتورة دقيقة تعبر عن الاستهلاك الفعلى .

وأشار حمزة، إلى أن تطبيق القارئ الضوئي لمتابعة الاستهلاك لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع يضمن أيضا للدولة حصولها على حقوقها كاملة، ويقضى على كل أشكال التلاعب في العدادات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا يوجد فاتورة استهلاك واحدة يتم إصدارها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بناء على متوسط الاستهلاك خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء.