شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تفتتح أول وحدة لعلاج العيوب الخلقية للقلب بالقسطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم، افتتاح وحدة علاج العيوب الخلقية للقلب بالقسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، فى بيان، أن افتتاح هذه الوحدة يأتى ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات متكاملة داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة المتتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لإتاحة تقديم خدمات طبية ذات طابع خاص لمواطنى تلك المحافظات ، تيسيرا عليهم حتى يتجنبوا مشقة الانتقال والسفر للعلاج بمستشفيات القاهرة ، تأتى هذه الخطة للإستفادة من الخبرات العلمية والطبية التى يتمتع بها الكوادر الطبية بوحدات الهيئة، ولنقل هذه الخبرات لأجيال جديدة لخدمة المريض المصرى فى أقرب مكان متاح له ، حيث تم اليوم افتتاح وتشغيل أول وحدة لعلاج العيوب الخلقيه للقلب باستخدام القسطرة للأطفال والكبار بمستشفى بنها التعليمي ، لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا ومحافظة القليوبية ، وذلك تتويجا لجهد شاق بذله أبناء الهيئة خلال الفترة الماضية فى التدريب والتنسيق بين أطباء المستشفى وكوادر طبية متميزة من استشاريين وخبراء بمعهد القلب القومى ، للإستفادة من خبراتهم الواسعة فى هذا المجال ، وحتى يشعر المريض كأنه يتلقى هذه الخدمة بمعهد القلب بالجيزة دون أن يتكبد عناء السفر ، علما بأن جميع هذه الخدمات الطبية المتميزة ستقدم بدون تحمل المريض أي مقابل لأول مرة داخل المحافظة.

وأضاف فوزى، أن الخطوة القادمة افتتاح وحدة أخرى لتقديم نفس الخدمة بمستشفى قفط التعليمي لخدمة أهلنا من المرضى بجنوب الوادى ومحافظات الصعيد.

وأفادت الدكتورة فاطمة الشباسي مدير مستشفى بنها التعليمي بأنه لأول مرة بمحافظة القليوبية وبمستشفي بنها التعليمي تم إجراء عمليتين لغلق ثقب بين الأذينين بالقلب عن طريق القسطرة العلاجية، حيث تم التنسيق والتعاون الكامل بين أطباء المستشفى وكوادرنا المتميزة بمعهد القلب القومى، حيث تم إجراء العمليات بواسطة نخبة من الإستشاريين بمعهد القلب القومي وعلى رأسهم الدكتورة رانيا ابو شقة استشاري ورئيس قسم قلب الامراض الخلقية وقلب الاطفال بمعهد القلب ، والدكتور نادر بطرس استشاري القلب ، والدكتورهشام عبد الله أخصائي الأطفال بالتعاون مع فريق القسطرة القلبية لمستشفي بنها التعليمي بقيادة الدكتور وائل مقلد رئيس قسم القلب وفريق التخدير بقيادة الدكتور إيهاب سعيد رئيس القسم والدكتور طاهر عبد الرحيم استشارى التخدير وفريق من أطباء التخدير وفنيو القسطرة وفريق التمريض بالقسطرة، وسيتم استقبال المرضى بعيادة العيوب الخلقيه للأطفال والكبار يوم الخميس اسبوعيا تحت اشراف اساتذة معهد القلب القومي.

وقالت الدكتورة رانيا أبو شقة استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال بمعهد القلب القومى إن اجراء مثل هذه العمليات باستخدام القسطرة القلبية هو البديل الأحدث لجراحة القلب المفتوح لهذه الحالات من مرضي عيوب القلب الخلقية ، وقمنا بإجراء الجراحة لطفلين دون الثانية من العمر بنجاح طبقا لأحدث المعايير العلمية حيث تم بدون جراحة قلب مفتوح وسيغادروا المستشفي في غضون 48 ساعة.