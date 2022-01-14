شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين حاشد فى الطائفة الإنجيلية لروح القس مكارى يونان بقصر الدوبارة.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365، بثا مباشرا من حفل الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة، اليوم الجمعة، لوداع القس الراحل مكاري يونان كاهن الكنيسة الأزبكية الكبري، والذي رحل متأثراً بفيروس كورونا المستجد أول أمس الثلاثاء.

وقالت الكنيسة الانجيلية بقصر الدوبارة "في هذا اليوم نجتمع معاً لتقديم الشكر للرب من أجل حياة رجل من رجال الله ،عاش حياته بيننا قارورة طيب مكسورة تفوح رائحتها في كل مكان، مضيفة جَاهَدْ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْ السَّعْيَ، حَفِظْ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا وُضِعَ له إِكْلِيلُ الْبِرِّ ،لذا ندعو كل محبي أبينا مكاري يونان ليشاركونا في هذا الاحتفال".

وتابعت كنيسة قصر الدوبارة في بيان لها قائلة: "لا توجد كلمات تصف مدى عمق وجعنا وألمنا ككنيسةٍ، على فراق حبيبنا الغالي أبونا مكاري يونان، بدموعٍ نودع رجل الله الذي خدم سيده بأمانةٍ، وخدم الكنيسة في مصر ببذلٍ وعطاءٍ غير عادي".

وأضافت، "أبونا مكاري الغالي، لقد كنت من صنّاع التاريخ الروحي في مصر؛ تاريخٌ من الصلاة الأمينة و الخدمة المضحيّة المثابرة لشعبنا بدون تمييز، لقد أَنفَقتَ وأُنفِقتَ من أجل وحدة الكنيسة بكل طوائفها".

واختتمت بيانها قائلة: "نصلي إلى الله أن يمنح تعزيةً لنا وللأسرة العزيزة، وللكنيسة في مصر ،إلى اللقاء أبينا الغالي مكاري يونان".