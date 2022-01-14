منتدى شباب العالم.. انتصار السيسي: استمتعتُ بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعتها بكل فخر واعتزاز فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وقالت في منشور لها على صفحتها بـ"فيسبوك"، الجمعة:"بكل فخر واعتزاز تابعت بحماس فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، فقد كنا في احتياج إلى حوار صريح ومباشر مثل هذا حول مستقبل العالم ما بعد الجائحة وخطر التغيرات المناخية، وقد وفر المنتدى، بأفكار شبابه، فرصة لهذا بشهادة الجميع".

وتابعت:"ولا يفوتني هنا أن أتوجه بكل تحية للمشاركين في المنتدى، فقد استمتعت بالحوارات والنقاشات الثرية مع قادة المستقبل، وإنني إذ أهنئ منظمي المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، فإنني أتطلع للنسخة الخامسة بإذن الله، ودائما وأبدا تحيا مصر بعزيمة شبابها.

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